الهدف والحل

لم يشأ المسيح ان يعطينا الهدف من دون حل، فهو قال لنا ان نلحق به الى حيث هو ذاهب. ولعلمه بضعفنا، ابلغنا اننا لا نستطيع ان نكون معه، ولكنه لم يترك الباب مغلقاً بل اعطانا الحل وهو: ​المحبة​، وان نحب بعضنا بعضا كما هو أحبّنا. هذا هو السر، ومفتاح الحل لكي نستطيع ان "نذهب حيث هو ذاهب"، والا سنبقى حيث نحن ولن نتمكن من دخول الملكوت.

هدف الله هو خلاصنا، ويجب ان يكون هدفنا مطابقا لهدفه، وكلمة السر الوحيدة هي: المحبة...