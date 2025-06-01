ناصر الدين: الصحة مسؤولية جماعية والشراكة بين الدولة والهيئات التطوعية تُثمر نتائج ملموسة

اعتبر وزير الصّحة العامّة ركان ناصر الدين، خلال رعايته احتفالًا أقامه نادي "روتاري"- كسروان، لإزاحة السّتارة عن مشروع تقديم معدّات طبيّة لغرفة طوارئ مستشفى كسروان- الفتوح الحكومي، أنّ "هذا المشروع ليس فقط تطويرًا بنيويًّا للمستشفى، بل هو رسالة أمل وثقة بالمؤسّسات الصّحيّة الحكوميّة، وبحق المواطنين جميعًا بالحصول على خدمات طبيّة حديثة ومتكاملة في مناطقهم، من دون عناء التّنقّل أو كلفة إضافيّة. وهذا يأتي ليكمل دورًا هامًّا في القطاع الصحي الوطني، بدءًا بالرّعاية الصّحيّة الاولية المتكاملة، إلى مستويات أخرى من الرّعاية".

وأشار إلى أنّ "روتاري قد أثبتت عبر مبادراتها المختلفة، أنّ المجتمع المدني قادر على لعب دور فعّال ومؤثّر في الصّحة العامّة، وأنّ الشّراكة بين الدّولة والهيئات التّطوعيّة تُثمر دائمًا نتائج ملموسة"، متوجّهًا بالشّكر الجزيل إلى سفيرة كندا في لبنان، "الّتي تمثّل دولةً شريكةً وصديقةً للبنان، لم تتوانَ يومًا عن دعم نظامنا الصّحي، أكان في الرّعاية الصّحيّة الأوليّة حيث تكمن الحاجة الملحّة لتلبية الحاجات الصّحيّة الوقائيّة والعلاجيّة للمواطنين كافّة من لبنانيّين وغير لبنانيّين، إلى المستويات الأخرى من الرّعاية الصّحيّة، لا سيّما في ظلّ الأزمات المتلاحقة الّتي نمرّ بها؛ وفي ظلّ أكبر حركة نزوح إلى لبنان وداخله"

وشدّد ناصر الدين على "أنّنا نؤمن أنّ الصّحة مسؤوليّة جماعيّة، وأنّ كل مبادرة مماثلة تقرّبنا خطوة من نظام صحي أكثر عدالة وشموليّة".