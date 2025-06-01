وزير الدفاع الإسرائيلي هنأ بمقتل محمد السنوار: عز الدين الحداد وخليل الحية التاليان على القائمة

أشار وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ (Israel Katz)، إلى أنّ "الآن أصبح الأمر رسميًّا: تمّ القضاء على سيد القتلة ​محمد السنوار​، مع قائد لواء رفح محمد شبانة والعصابة الّتي كانت معهما تحت المستشفى الأوروبي في ​غزة​، وإرساله لملاقاة شقيقه (يحيى السنوار) على أبواب جهنّم".

وهنّأ في تصريح، الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) على "التّنفيذ المثالي"، مؤكّدًا أنّ "يد إسرائيل الطّويلة ستلاحق كل المسؤولين عن جرائم القتل والفظائع الّتي وقعت في السّابع من تشرين الأوّل 2023، أينما كانوا، قريبين أو بعيدين، حتّى يتم القضاء عليهم بشكل كامل"، لافتًا إلى أنّ "عز الدين الحداد في غزة و​خليل الحية​ في الخارج -وكلّ شركائهما في الجريمة- التّاليان على القائمة".

والحداد هو قائد لواء غزة في "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، أمّ الحيّة فهو رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.

وكان قد زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "في عمليّة مشتركة للجيش والشاباك في 13 أيّار 2025، شنّت طائرات حربيّة غارات في منطقة ​خان يونس​، أسفرت عن قتل قائد الجناح العسكري التّابع لحركة "​حماس​" ​محمد السنوار​"، مشيرًا إلى أنّ "تلك الغارة أدّت كذلك عن قتل كل من قائد لواء رفح في "حماس" محمد شبانة، وقائد كتيبة جنوب خان يونس في الحركة مهدي كوارع".