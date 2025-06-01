أفادت وسائل إعلام روسية، عن "إصابة 10 أشخاص على الأقل في انهيار جسر ب​مقاطعة بريانسك​ أثناء عبور قطار أسفله". وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "الانفجار في مقاطعة بريانسك سببه عبوة ناسفة زرعت أسفل الجسر".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام روسية: إصابة 10 أشخاص على الأقل اثر انفجار في مقاطعة بريانسك سببه عبوة ناسفة زرعت أسفل جسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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