المخابرات العراقية: اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، "أنّه تمكّن بالتّنسيق مع القضاء، من تنفيذ عمليّة استباقيّة أسفرت عن اعتقال شبكة إجراميّة حاولت تنفيذ عمليّات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق".

وأوضح في بيان، أنّ "تنفيذ العمليّة تمّ بناءً على معلومات استخباريّة دقيقة، ومتابعات ميدانيّة على صلة بمحاولة شروع بالقتل، استهدفت إحدى الإعلاميّات خلال شهر شباط الماضي، حيث تمّ التّوصّل من خلالها إلى أذرع الشّبكة الدّاخليّة وارتباطاتها الخارجيّة"، مشيرًا إلى أنّ "بعد استحصال الموافقات القضائيّة، وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق، تمّت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعمليّة استباقيّة ومتزامنة في أكثر من محافظة".