"الجزيرة": غارات إسرائيلية على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "غارات إسرائيلية على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "صفارات الإنذار دوّت في جنوب إسرائيل بعد إطلاق عدّة مقذوفات من قطاع غزة"، مشيرا إلى أنّها "سقطت في مناطق مفتوحة".
هذا وأعلنت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، أنّ "بعد إجراء جولة مشاورات وطنيّة، وانطلاقًا من مسؤوليّتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النّار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في إطار هذا الإتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافةً إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيّين".
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