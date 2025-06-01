بيان سعودي- قطري: تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لـ3 أشهر

أشارت ​السعودية​ و​قطر​، إلى أنّ "استمرارًا لجهودهما في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السّوري، وامتدادًا لدعمها السّابق في سداد متأخّرات ​سوريا​ لدى مجموعة البنك الدّولي، الّتي بلغت نحو 15 مليون دولار، تعلن السّعوديّة وقطر تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدّة ثلاثة أشهر".

وأوضحتا في بيان مشترك، أنّ "هذا الدّعم يأتي في إطار حرص البلدين الشّقيقين على دعم ​استقرار سوريا​، تخفيف المعاناة الإنسانيّة، وتعزيز مصالح الشّعب السّوري الشّقيق، وذلك انطلاقًا من الرّوابط الأخويّة والعلاقات التّاريخيّة الّتي تجمع بين شعوب الدّول الثّلاث".

وأكّدت السّعوديّة وقطر أنّ "هذا الدّعم يعكس التزامهما الثّابت بدعم جهود التّنمية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظّروف المعيشيّة للشّعب السّوري"، معربتَين عن تطلّعهما إلى "تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التّنمية من المنظّمات الإقليميّة والدّوليّة بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدّعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشّعب السّوري".