البيت الأبيض: ويتكوف أرسل اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى إيران بشأن الاتفاق النووي ومن مصلحتها قبوله

أعلن ​البيت الأبيض​، أن "المبعوث الأميركي ​​ستيف ويتكوف​ أرسل اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى ​إيران​ بشأن ​الاتفاق النووي​ ومن مصلحتها قبوله". وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحفي من البيت الأبيض، أنّه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب"، في وقت لا تزال فيه مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران للطاقة النووية السلمية عالقة في المفاوضات التي تجرى بين الجانبين بوساطة عمانية.

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