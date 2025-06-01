عراقجي لغروسي: جميع أنشطتنا النووية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية وفي إطار اتفاق الضمانات

توجه وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ الى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ​رافاييل غروسي​، بالقول "لا يوجد انحراف في المواد والأنشطة النووية الإيرانية، وجميع أنشطتنا النووية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية وفي إطار اتفاق الضمانات".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "عراقجي بحث هاتفيا مع غروسي آخر تطورات المفاوضات النووية ورفع العقوبات ودعاه لنقل الحقائق كي لا تتمكن أطراف من إساءة استخدام الوكالة لأهداف سياسية".

وذكرت أن "عراقجي وغروسي بحثا التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بشأن إيران".