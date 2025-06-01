العراق.. انطلاق عملية أمنية محددة الأهداف ضد «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكد مصدر أمني عراقي مطلع، أمس، انطلاق عملية أمنية محددة الأهداف في قاطع وادي الشاي، جنوب شرقي كركوك، عقب ضربة جوية استهدفت مضافة لتنظيم داعش.

وقال المصدر، إن «قوة أمنية مشتركة شرعت بعملية ميدانية دقيقة في الجزء الشمالي الشرقي من وادي الشاي، بعد قصف جوي استهدف إحدى مضافات تنظيم داعش الجمعة الماضي».

وأضاف، أن «العملية تهدف إلى التأكد من حجم الخسائر البشرية في صفوف داعش، والتحقق من وجود مضافات سرية في المنطقة، خاصة أن العملية تجري في مناطق معقدة من ناحية التضاريس». وأشار المصدر إلى أن العملية تمتد على عمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات، وبإسناد من مفارز استخبارية، بهدف المسح الكامل للمنطقة المستهدفة. ورغم الهزائم التي مُني بها تنظيم داعش في العراق منذ عام 2017، لا تزال بعض الخلايا المتفرقة تنشط ضمن مناطق تمتاز بتضاريس صعبة، لاسيما في أطراف ديالى وصلاح الدين وكركوك.