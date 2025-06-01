الرئيس الإسرائيلي: مستاء من أعمال تخريب طاولت مؤسسات يهودية في باريس

أعرب الرئيس الإسرائيلي ​إسحق هرتسوغ​ عن استياءه "إزاء هجوم على مؤسسات يهودية في ​باريس​"، مشيرا إلى أن "جده الأكبر كان أول حاخام لأحد الكنس التي تم تخريبها"، وفق بيان لمكتبه.

ودعا هرتسوغ السلطات الفرنسية إلى "التحرك بسرعة وحزم لسوق الجناة إلى العدالة، ولحماية المجتمع اليهودي من الكراهية ومن كل أنواع الهجمات".

ويأتي ذلك ذلك بعدما ألقي ليل الجمعة السبت طلاء أخضر على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست وعلى ثلاثة كنس ومطعم في باريس.

وكانت قد ندّدت السفارة الإسرائيلية في ​فرنسا​ بـ"هجمات معادية للسامية منسّقة ضد كنس ومطعم ونصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس"، لافتةً الى أنها "مروّعة".

وأشارت السفارة، الى أننا "نحن متضامنين مع المجتمع اليهودي ونثق تماما في السلطات الفرنسية التي ستتمكن من العثور على الجناة وسوقهم إلى العدالة".

وتابعت "في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نتجاهل الخصومة الإشكالية التي شهدناه في الأسبوعين الأخيرين"، مشددةً على أن "الكلام له تأثيره في إشارة إلى مواقف أطلقت ضد الدولة اليهودية (ليست) بلا تداعيات ليس فقط على إسرائيل بل أيضا على المجتمعات اليهودية في العالم أجمع".

واعتبرت السفارة أن "إسرائيل تواجه الإرهاب بأبشع أشكاله، ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى حلفائنا وأصدقائنا لمساعدتنا في محاربته".

وتشهد العلاقات بين فرنسا وإسرائيل توترات مستجدة بعد إعلان باريس عزمها على الاعتراف بدولة فلسطينية وإمكان تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.