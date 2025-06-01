الدفاع الروسية: سيطرنا على قرية  فودولاغي قرب الحدود الروسية في سومي شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "سيطرتها على قرية فودولاغي قرب الحدود الروسية في سومي شمال شرق ​أوكرانيا​".

كما اكدت السيطرة على "قرية نوفوبيل في منطقة دونيتسك في الشرق حيث تتركز المعارك".

واعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي ان "​روسيا​ تركز هجماتها في عدة مواقع بمنطقة دونيتسك، أبرزها بوكروفسك وتوريتسك وأيضا أجزاء من منطقة سومي".

وأشار إلى أن "القوات الروسية تكثف هجماتها جنوبا، في منطقة زابوريجيا حيث تخشى أوكرانيا أيضا وقوع هجوم".

في وقت سابق هذا الاسبوع اكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان موسكو حشدت أكثر من خمسين الف جندي لشن هجوم على منطقة سومي.