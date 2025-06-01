سفارة إسرائيل في فرنسا نددت بهجمات ضد كنس ومطعم ونصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس

ندّدت السفارة الإسرائيلية في فرنسا بـ"هجمات معادية للسامية منسّقة ضد كنس ومطعم ونصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس"، لافتةً الى أنها "مروّعة".
وأشارت السفارة، الى أننا "نحن متضامنين مع المجتمع اليهودي ونثق تماما في السلطات الفرنسية التي ستتمكن من العثور على الجناة وسوقهم إلى العدالة".
وتابعت "في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نتجاهل الخصومة الإشكالية التي شهدناه في الأسبوعين الأخيرين"، مشددةً على أن "الكلام له تأثيره في إشارة إلى مواقف أطلقت ضد الدولة اليهودية (ليست) بلا تداعيات ليس فقط على إسرائيل بل أيضا على المجتمعات اليهودية في العالم أجمع".
واعتبرت السفارة أن "إسرائيل تواجه الإرهاب بأبشع أشكاله، ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى حلفائنا وأصدقائنا لمساعدتنا في محاربته".
وتشهد العلاقات بين فرنسا وإسرائيل توترات مستجدة بعد إعلان باريس عزمها على الاعتراف بدولة فلسطينية وإمكان تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
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