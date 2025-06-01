مقتل امرأتين بتحطّم طائرة صغيرة في غرب ألمانيا

توفيت امرأتان بتحطّم طائرة صغيرة فوق منزل في غرب ألمانيا، إحداهما الطيّارة البالغة 71 عاما، وفقا ما أفادت الشرطة المحلية السبت.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الإمرأة الثانية البالغة 84 عاما، فكانت مقيمة في المنزل في كلايننبروخ، قرب دوسلدورف، وقد قضت عند الاصطدام.
ألحق الحادث أضرارا جسيمة بسقف المبنى وأدى إلى اشتعال جزء منه، وفقا للشرطة. وأظهرت لقطات لموقع التحطّم نشرتها صحيفة بيلد، ذيل الطائرة في حديقة وقد انفصل عن هيكلها، وفجوة كبيرة في جدار.
كما أظهرت الصور عناصر إطفاء يستخدمون خراطيم المياه لمكافحة الحريق.
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