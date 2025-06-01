الخارجية الإيرانية: عراقجي يزور مصر ولبنان الأسبوع المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أنّ "وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي سيقوم بزيارة إلى مصر ولبنان يومَي الإثنين والثّلثاء المقبلين"، لافتًا إلى أنّ "من المقرّر أن يلتقي خلال هذه الزّيارة مع كبار المسؤولين في مصر ولبنان، لمناقشة مجموعة من القضايا الثّنائيّة والمواضيع الإقليميّة وتبادل الآراء حولها".
وأكّد في تصريح، "حرص إيرانية على تعزيز العلاقات والتّنسيق مع دول المنطقة"، موضحًا أنّ "زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى إجراء محادثات حول العلاقات الثّنائيّة، والتّشاور حول آخر التّطوّرات الإقليميّة، خاصّةً مستجدّات السّاحة الفلسطينيّة، وتبادل الرّأي بشأن التّطوّرات الدّوليّة".
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