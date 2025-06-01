الأرصاد الجوية: الطقس غدًا جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا معتدلًا ومتقلّبًا نسبيًّا مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفعاليّة متمركز فوق السّواحل التّركيّة حتّى مساء يوم الثّلثاء حيث يستقر تدريجيًّا، ومن المتوقّع أن تعود ​درجات الحرارة​ للارتفاع اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 21 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة، ويتوقّع تساقط الرّذاذ بشكل متفرّق ومتقطّع خاصّةً شمال البلاد اعتبارًا من بعد الظّهر".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً على السّاحل وفوق الجبال، وتنشط الرّياح أحيانًا لتلامس الـ50 كلم/س، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة خاصّةً شمالي البلاد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، ويُتوقّع تساقط رذاذ خاصّةً في المناطق الشّماليذة خلال فترة قبل الظّهر؛ ويستقر الطّقس اعتبارًا من المساء".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 20 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيّئ على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".