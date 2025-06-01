وزير الزراعة عقد لقاءات دبلوماسية وأكاديمية وبلدية لتعزيز الشراكات الزراعية والتنمية المستدامة

استقبل وزير الزّراعة ​نزار هاني​ في مكتبه، سفيرة النروج هيلدي هارالستاد، وجرى عرض لأولويّات وزارة الزراعة وبرامجها القائمة، إضافةً إلى إمكانات التّعاون مع النّروج والشّركاء الدّوليّين، لتعزيز التّنمية الزّراعيّة المستدامة.

وشكرها هاني على "الدّعم المستمر الّذي تقدّمه بلادها ل​لبنان​ في مختلف الأزمات والمجالات، لا سيّما على الصّعيد الإنساني والاقتصادي والبيئي".

من جهتها، أكّدت هارالستاد "حرص النّروج على مواصلة دعمها للبنان، مع التّركيز على القطاع الزّراعي وقطاع الطّاقة المتجدّدة ومشاريع الاستدامة البيئيّة".

والتقى أيضًا مديرة مركز التّعليم المستمر في جامعة الرّوح القدس- الكسليك (USEK) البروفسورة لارا حنا واكيم، وتمّ بحث سبل التّعاون لإطلاق برنامج دبلوم تنفيذي في ​الأمن الغذائي​ العالمي وقيادة الأزمات (Executive Diploma in Global Food Security and Crisis Leadership).

مع الإشارة إلى أنّ البرنامج يُقام بالشّراكة مع جامعة ماكغيل الكنديّة، ومشاركة خبراء دوليّين من كندا والولايات المتّحدة وأوروبا والدّول العربيّة ولبنان، استجابةً للتّحدّيات المعقّدة الّتي تواجه الأمن الغذائي في المنطقة، ويستهدف تأهيل الكوادر الوطنيّة في القطاعَين العام والخاص.

وأكّد وزير الزّراعية "أهميّة هذه المبادرة في دعم السّيادة الغذائيّة الوطنيّة"، معلنًا "استعداد الوزارة لتقديم كل الدّعم الفنّي والعلمي المطلوب، والمساهمة بخبراتها في السّياسات الزّراعيّة وإدارة الأزمات والمشاريع التّطبيقيّة الّتي سيركّز عليها المشاركون".

بدورها، أوضحت واكيم أنّ هذا البرنامج هو "الأوّل من نوعه في لبنان الّذي يدمج بين مفهومَي الأمن الغذائي وإدارة الأزمات، ويهدف إلى بناء قدرات مستدامة وشبكات تعاون عابرة للحدود تلبّي حاجات لبنان والمنطقة".

كما استقبل الوزير هاني رئيس بلديّة الشويفات نضال الجردي ووفدًا مرافقًا، حيث تمّ التّباحث في عدد من الملفّات البيئيّة والزّراعيّة العالقة، أبرزها: معالجة آثار 14 مزرعة أبقار بالقرب من مطار بيروت وما تسبّبه من روائح كريهة نتيجة سوء إدارة الرّوث الحيواني، تنظيم جولة ميدانيّة مرتقبة إلى منطقة المزارع والمسالخ قرب المطار لمعاينة الواقع ووضع حلول مستدامة، طلب دعم الوزارة في إعادة تأهيل محمية وادي سمعان البيئيّة، بحث سبل معالجة مخالفات شاطئ الكوستابرافا الّذي لا يتوافق حاليًّا مع اتفاقيّة برشلونة البيئيّة، تأمين أشجار الخروب والزيتون والحمضيات لحملة تشجير محليّة مقرّرة في تشرين الأوّل المقبل؛ وإعداد خطّة إرشاد زراعي توعويّة موجّهة لأهالي الشويفات بالتّعاون بين الوزارة والبلديّة".

واجتمع أيضًا مع وفد من بلدة شارون في قضاء عاليه، برئاسة المختار يوسف الصايغ، طلب دعم حملة تشجير خريفيّة على جوانب الطّريق العام المؤهّلة حديثًا، وتأمين النّصوب اللّازمة لذلك.

واستقبل هاني أيضًا وفدًا من نقابة أصحاب المطاحن، حيث تمّ التّباحث في: آليّة تسريع الفحوصات المخبريّة للحبوب في مرفأ بيروت وتحسين أداء مكتب الحجر الصّحي النّباتي، تعزيز التّعاون مع مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللّبنانيّة (LIBNOR) لإعادة النّظر في بعض مواصفات القمح وتحديث المعايير بما يتلاءم مع الحاجات المتغيّرة، واستعداد النّقابة لدعم وتجهيز مراكز الحجر الصّحي الزّراعي في مرافئ بيروت وطرابلس وصيدا، بما في ذلك تزويدها بالمعدّات التقنيّة واللّوجستيّة الحديثة".