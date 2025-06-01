أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب إيهاب حمادة، "أنّنا أقوياء ثابتون، والمقاومة مستمرّة قويّة وثابتة"، مشيرًا إلى أنّ "رسائلنا إلى القوم بدأت منذ تشييع القادة إلى الرّسالة الأخيرة بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث هناك لجان تدرس سنخية الناس وبيئة المقاومة. ومع كل الضّغوط، توجّه هؤلاء إلى الاقتراع للمقاومة مع كل الحرمان الّذي يعيشونه، ولينتظروا رسائلنا التّالية".
وأشار، خلال احتفال تكريم عوائل الشّهداء في مدرسة المهدي في مدينة بعلبك، بمناسبة "عيد المقاومة والتّحرير"، إلى أنّ "البعض في لبنان يحترف اللّفظ ولا علاقة له بالفعل، لذلك لا نحمل عناء الرّدّ لأنّه يتحرّك من موقع الكيد والضّعف والهامشيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: البعض يحترف اللفظ ولا علاقة له بالفعل ونتائج الانتخابات رسالة ولينتظروا رسائلنا التالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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