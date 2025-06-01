شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون الإيجار القديم.. 1000 جنيه حد أدنى للإيجار فى المدن و500 بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 ص

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حالياً لمناقشات مجتمعية تهدف إلى تعديل بنوده، والمنظور أمام البرلمان في الوقت الحالي.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن ستصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى المشمولة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما المادة الثالثة فتحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون.

وينص القانون في المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

وفقاً لممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 1.88 مليون وحدة، ما يمثل حوالي 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية تشمل التمليك والإيجار القديم والجديد.