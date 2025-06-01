شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة مهنئًا الإعلاميين: واصلوا دوركم الوطني في المحافظة على ثوابت الدولة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إعلاميي مصر والإذاعة المصرية في عيدهم الـ91.

قال نقيب الإعلاميين، إن الإعلام الوطني على مدار الـ9 عقود الماضية كان له دورٌ وطني بالغ الأهمية في إرساء القيم الحقيقية، وحرص على تحمل المسؤولية في تقديم الوعي للمجتمع المصري بشكل مستمر.

وأضاف سعدة: استطاعت الإذاعة المصرية على مدار العقود الماضية أن تطور من محتواها وتعظم من دورها الوطني، ويرجع ذلك الفضل إلى روادها الذين صنعوا إعلامًا هادفًا وقدموا رسالة إعلامية جادة شكّلت فكر ووجدان المواطن المصري، وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية من خلال شبكاتها المتعددة، ولا تزال الإذاعة تحتفظ بمكانتها وتأثيرها لما تقدمه من إعلام وطني هادف وحقيقي.

وأوضح النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أنه ينتهز هذه الفرصة ليحذر من استخدام لقب أو مسمى "إعلامي" في جمهورية مصر العربية لأي شخص دون أن يكون مقيدًا في جداول نقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة، ومن يُقدم على ذلك، يُعد منتحلًا لصفة "إعلامي" ويعرض نفسه للعقوبة الجنائية والسجن، وذلك لوجود نص قانوني صريح ، فالمادة الأولى من القانون تُعرّف "الإعلامي" بأنه كل من هو مقيد بنقابة الإعلاميين ، وعليه، فالقانون واضح وصريح في هذا الشأن، والنقابة لا تدخر جهدًا في محاربة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الفضل في إنشاء نقابة للإعلاميين يرجع لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لضبط المشهد الإعلامي الذي كان منفلتًا، وأكبر دليل على ذلك ما شاهدناه بعد 2011 وأبان حكم الإخوان، حيث كانت الساحة الإعلامية مباحة وغير منضبطة، ولكن بعد تولي الرئيس السيسي سدة الحكم شعر المواطن المصري بالفرق بين الأمس والحاضر، والحمد لله استطعنا ضبط المشهد الإعلامي من خلال تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي على كل من يمارس مهنة الإعلام.

ومن خلال المسؤولية الوطنية في مساندة مؤسسات الدولة المختلفة، أنشأنا مركزًا لمكافحة الشائعات للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا ، ولمواجهة السموم التي تبثها الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهدف منها زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، وخروجها عن مسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس السيسي وصولًا للجمهورية الجديدة التي تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق.

وطالب سعده الإعلاميين في عيدهم الـ91 أن يظلوا على الدرب لمواصلة دورهم الوطني في تقديم رسالة إعلامية هادفة تليق بمصر الحديثة التي تشهد تنمية شاملة وحقيقية في كافة المجالات، وتحافظ على قيم ومبادئ المجتمع وثوابت الدولة الوطنية وأمنها القومي.