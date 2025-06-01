شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سري يتسلم تكريم مسلسلي لام شمسية وقلبي ومفتاحه من القومي لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

تسلم محمد سري مدير المشروعات بشركة ميديا هب سعدي- جوهر تكريم المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إنتاج مسلسل لام شمسية ومسلسل قلبي ومفتاحه وذلك أثناء حفل توزيع جوائز التميز الدراما الرمضانية الذى يقيمه المجلس سنويا .

يأتي الحفل في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.