واشنطن تحذر من تهديدات بكين

وجّه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، تحذيرًا صريحًا لحلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدًا أن الصين تمثل تهديدًا حقيقيًا، وقد يكون وشيكًا، في ظل تصاعد تدريباتها العسكرية، ولا سيما تجاه تايوان، وتعزيز حضورها في مناطق إستراتيجية، مثل بحر الصين الجنوبي وقناة بنما.

وقال هيجسيث، خلال كلمته في «حوار شانغريلا» الأمني المنعقد في سنغافورة، إن الجيش الصيني «لا يتجهز فحسب، بل يتدرب فعليًا على مواجهة حقيقية»، مشيرًا إلى أن بكين «لا تكتفي ببناء قوتها العسكرية، بل تتدرب يوميًا على غزو تايوان».وردّ نائب رئيس جامعة الدفاع الوطني الصينية، الأدميرال هو جانجفينج، على تصريحات هيجسيث، واصفًا إياها بأنها «مزاعم مشوّهة وتفتقر للمصداقية».