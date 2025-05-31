وقال هيجسيث، خلال كلمته في «حوار شانغريلا» الأمني المنعقد في سنغافورة، إن الجيش الصيني «لا يتجهز فحسب، بل يتدرب فعليًا على مواجهة حقيقية»، مشيرًا إلى أن بكين «لا تكتفي ببناء قوتها العسكرية، بل تتدرب يوميًا على غزو تايوان».وردّ نائب رئيس جامعة الدفاع الوطني الصينية، الأدميرال هو جانجفينج، على تصريحات هيجسيث، واصفًا إياها بأنها «مزاعم مشوّهة وتفتقر للمصداقية».
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذر من تهديدات بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.