هل تغير طهران مسارها النووي؟

في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تصعيد نووي محتمل، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استمرار طهران في توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من درجة صناعة الأسلحة، وذلك في تقرير سري أُرسل إلى الدول الأعضاء.

وجاء في التقرير أن إيران جمعت حتى 17 مايو أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 60 %، بزيادة تقارب 50 % مقارنة بالتقرير السابق في فبراير. ويعد هذا المستوى قريبًا فنيًا من عتبة 90 % اللازمة لصناعة الأسلحة النووية.

وصفت الوكالة الدولية الوضع بأنه «يثير قلقًا بالغًا»، مؤكدة أن إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تنتج هذا النوع من المواد. ولفت التقرير إلى أن 42 كيلوغرامًا فقط من اليورانيوم المخصب بـ60 % تكفي نظريًا لصناعة قنبلة نووية واحدة، إذا جرى تخصيبها إلى المستوى الأعلى.

وأشار المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى أن طهران تمتلك حاليًا مخزونًا يسمح بصناعة قنابل عدة إذا اختارت ذلك، مجددًا دعوته إلى إيران للتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة بشأن آثار يورانيوم سبق اكتشافها في مواقع لم تصرّح بها الحكومة الإيرانية.

وأرفقت الوكالة الدولية تقريرًا ثانويًا شاملًا من 22 صفحة، وزّعته على الدول الأعضاء، أكد أن تعاون إيران بشأن التحقيق في المواقع النووية السرية لا يزال غير مُرضٍ.