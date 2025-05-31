وزير الصناعة: بحثت مع سلام بضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، "أنه اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحث معه في ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي إنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الانتاج، وتؤدي الى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة الى انتاج الدول المجاورة".
وإذ شدّد على "أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين، بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الانتاج عليهم"، أوضح أن "سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الانتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية الى الداخل".
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