"رابطة موظفي الإدارة العامة": بداية الإضراب الإثنين ستكون بالاعتصام بساحة رياض الصلح

أوضحت "​رابطة موظفي الإدارة العامة​"، أنّ "بداية الإضراب التّحذيري يوم الإثنين المقبل ستكون بالاعتصام في ساحة رياض الصلح، حيث سيُعقد مؤتمر صحافي مشترك مع الاتحاد العمالي العام ورابطة المتقاعدين في التّعليم الأساسي والمجلس التّنسيقي للمتقاعدين".

ودعت في بيان، الموظّفين والمتقاعدين والعمّال، إلى "التّوجّه إلى ساحة رياض الصلح السّاعة الواحدة ظهرًا، لرفع الصّوت عاليًا ضدّ هذا الجحيم المعيشي والظّلم الاجتماعي".

وشدّدت الهيئة على أنّ "رسالتنا واضحة: لن نقبل أن نُدفن أحياء، ولن نسمح بمزيد من التّعدّي على كرامتنا وحقوقنا. كفى استهتارًا وتسويفًا ونهبًا وسرقةً لأبسط مقوّمات العيش الكريم"، متمنّيةً على المواطنين "عدم الحضور إلى الإدارات والوزارات لعدم تمكّن الموظّفين مرغَمين من تقديم الخدمة اللّازمة لهم كالمعتاد، بسبب الإضراب التّحذيري، شاكرين لهم حسن تفهّمهم لمطالبنا المحقّة".