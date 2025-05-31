الجيش: توقيف سوريَّين لإتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة للشروط وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار مكافحة عمليات بيع الأدوية بطريقة غير شرعية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ​المنصورية​- المتن منزل السوريَّين (ا. س.) و(م. ع.)، وأوقفتهما لاتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة لشروط التخزين أو الاستعمال، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها".

وأكدت في بيان، أن "المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".