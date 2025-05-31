الدفاع المدني: إخماد سلسلة حرائق اندلعت في محافظات عدة بظل تحديات وظروف ميدانية صعبة

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "بمتابعة من وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وبإشراف مباشر من المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، خاضت فرق الإطفاء، من موظّفين ومتطوّعين، في المديريّة اليوم السّبت، مواجهات شرسة مع سلسلة حرائق اندلعت في عدد من المحافظات، أبرزها حريق هائل شبّ في حرج واسع بين بلدتَي أنصارية واللوبية- قضاء صيدا، مهدّدًا مساحات خضراء شاسعة ومحيطًا سكنيًّا".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تعذّرت مشاركة الطوّافات العسكريّة في عمليّات الإطفاء، نظرًا لحساسيّة الوضع الأمني في المنطقة، ما ضاعف حجم التّحدّيات الميدانيّة الّتي واجهتها الفرق العاملة على الأرض"، موضحةً أنّ "الفرق باشرت عند السّاعة 15:45 من بعد الظّهر، عمليّاتها في أحراج بشامون- قضاء عاليه، إثر اندلاع حريق هائل متعدّد الجبهات، سرعان ما تمدّد باتجاه المناطق السّكنيّة؛ مهدّدًا الأبنية المجاورة ولا سيّما مشروع الأندلس السّكني".

وأكّد الدّائرة أنّ "الفرق الميدانيّة واجهت تحدّيات جمّة تمثّلت في اتساع رقعة الحريق، وصعوبة الوصول إلى بعض النقاط الوعرة، فضلًا عن سرعة الرّياح الّتي دفعت باللّهب نحو الأبنية، ما استوجب الاستعانة بطوّافة تابعة للقوّات الجوّيّة في الجيش اللبناني، ومدّ خراطيم لمسافات طويلة في سبيل تطويق النّيران والحؤول دون وصولها إلى المنازل"، لافتةً إلى أنّ "جهود مراكز عرمون، البنيه، رشميا، الباشورة، كفرشيما، الحدث، التحويطة، الدكوانة، الغبيري 1، الغبيري 2 تضافرت، بالإضافة إلى استخدام آليّات متخصّصة في عمليّات الإخماد والتّبريد".

وذكرت أنّ "الفرق تمكّنت من السّيطرة على معظم الجبهات، فيما تتواصل حتّى السّاعة العمليّات في بؤر ناريّة بعيدة ووعرة، مع مواصلة عمليّات التّبريد والمراقبة منعًا لتجدّد النّيران"، مبيّنةً أنّ "حريقَي أنصارية- اللوبية وبشامون يأتيان ضمن سلسلة واسعة من الحرائق الّتي عملت فرق الدّفاع المدني على مكافحتها خلال ساعات النّهار في مختلف المحافظات اللبنانية، على النحو الآتي:

- محافظة جبل لبنان:

حرائق أعشاب في بريح، عين قني، حي الوطى (عاليه)، جسر القاضي، بتلون، حي الزعيترية (الفنار)، المنصورية، أوتوستراد الدامور، حي مار جريس (جبيل)، وفي حرم الجامعة اللبنانية- الحدث.

- محافظة لبنان الشّمالي:

حرائق أعشاب في حنوش، بين راس نحاش وحامات (قضاء البترون)، إصْنُون، كفرحزير، مكب نفايات بين شكا وكفرحزير (قضاء زغرتا)، بالإضافة إلى حريق أعشاب وأشجار في بلدة الحبالصة، وحريق أشجار زيتون بين مفرق خريبة الجندي وكروم عرب.

- محافظة لبنان الجنوبي:

حرائق أعشاب وأشجار في عدلون، السكسكية، المالكية، دير قانون رأس العين، صريفا، على طريق عام دردغيا – بافليه، بين بلدتي دبعال وبافليه، فضلًا عن حريق أعشاب وأشجار في بلدة حيداب – قضاء جزين.

- محافظة بعلبك الهرمل:

حريق حصيد في سهل الطيبة، وحرائق أعشاب في منطقة السفري.

- محافظة البقاع:

حريق مكب نفايات في المصنع، حريق أعشاب في كل من زحلة، رياق، قب الياس، مجدل عنجر، مكسة، المعلقة، امُّل".

وإذ أشادت المديريّة العاّذة للدّفاع المدني بـ"تفاني العناصر وجهوزيّتهم في مواجهة ظروف ميدانيّة صعبة"، نوّهت بـ"التّعاون المثمر مع قيادة الجيش اللبناني، وخصوصًا من خلال تدخّل الطوّافات التّابعة للقوّات الجوّيّة، الّذي أسهم في تعزيز فعاليّة عمليّات الإخماد". وجدّدت دعوتها المواطنين إلى "الامتناع التّام عن إشعال النيران في الأعشاب والأحراج، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للسّلامة العامّة والبيئة"، داعيةً إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو طارئ عبر الاتصال على الرّقم 125، أو عبر خدمة واتساب على الرّقم 70192693، للتدخّل وتقديم المساعدة بأقصى سرعة ممكنة".