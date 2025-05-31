ويتكوف: رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار غير مقبول على الإطلاق

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن "رد حركة حماس على الاقتراح الأميركي في شأن وقف إطلاق النار في غزة غير مقبول على الاطلاق ويعيدنا الى الوراء".
وقال "على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن ان نبدأها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وكشف مصدر في حماس لوكالة "فرانس برس"، أن "ردّ الحركة على اقتراح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف حول الهدنة في قطاع غزة كان إيجابيا، لكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل".
وأوضح المصدر أن "حماس أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردّا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لاطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على ثلاث دفعات".
وكانت قد أعلنت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، أنّ "بعد إجراء جولة مشاورات وطنيّة، وانطلاقًا من مسؤوليّتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النّار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في إطار هذا الإتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافةً إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيّين".
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