رئيس منطقة إيطالية دعا السلطات الإقليمية الى قطع علاقاتها مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

حضّ رئيس منطقة إميليا - رومانيا في وسط شمال إيطاليا ميكيلي دي باسكالي كل السلطات الإقليمية على "قطع كل أشكال العلاقة المؤسسية مع إسرائيل بسبب استمرار العنف الشديد في قطاع غزة".
وذكّر باسكالي المنتمي بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه"، داعياً إلى "قطع العلاقات مع ممثلين للحكومة الإسرائيلية ما لم تكن لديهم إرادة علنية وواضحة لوقف المجزرة القائمة".
وقال دي باسكالي في رسالته إن "هذا الموقف يطال الحكومة الإسرائيلية الحالية وليس الشعب الإسرائيلي أو أتباع الديانة اليهودية أو المجتمعات اليهودية الموجودة في إميليا-رومانيا".
وذكّر بأن "المنطقة روّجت بكل قوتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودانت بلا لبس المنظمات الإرهابية على غرار حماس، ومجزرة السابع من تشرين الأول (2023)، وطالبت بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة الإسلامية".
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