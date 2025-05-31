مصدر في حماس لـ"أ ف ب": الحركة ردّت إيجابا على اقتراح ويتكوف مع التأكيد على وقف دائم لإطلاق النار

كشف مصدر في ​حماس​ لوكالة "فرانس برس"، أن "ردّ الحركة على اقتراح الموفد الأميركي ​ستيف ويتكوف​ حول الهدنة في قطاع ​غزة​ كان إيجابيا، لكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل".

وأوضح المصدر أن "حماس أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردّا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لاطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على ثلاث دفعات".

وكانت قد أعلنت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، أنّ "بعد إجراء جولة مشاورات وطنيّة، وانطلاقًا من مسؤوليّتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النّار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في إطار هذا الإتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافةً إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيّين".