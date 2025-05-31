شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: جماعة الإخوان الإرهابية لها سجل حافل بالعنف ضد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية لها تاريخ حافل بالعنف والاغتيالات، والمصريين نبذوا ولفظوا هذه الجاعة إلى الأبد، فبعد ثورة 30 يونيو 2013، شهدت الدولة المصرية سلسلة من أعمال العنف المدعومة من الجماعة ومؤيديها، وأنصارها كانت بمثابة سجل أسود للجماعة الإرهابية.

وأوضح القطامى، في تصريح خاص، أن الجماعة الإرهابية قامت بالتحريض على العنف، حيث استخدمت الجماعة خطابًا تحريضيًا ضد قوات الأمن والمواطنين، مما أدى إلى تصاعد العنف، التفجيرات الإرهابية، فقد نفذت الجماعة لإرهابية عدة تفجيرات إرهابية استهدفت المنشآت الأمنية والمدنية والمواطنين الأربرياء، حيث نم الاعتداءات على قوات الأمن والمواطنين، فقد شنت الإرهابية هجمات على قوات الأمن والمواطنين.

وتابع النائب عمرو القطامى: ومن أبرز جائم الجماعة الإرهابية، مذبحة دير الأنبا صموئيل، في 26 مايو 2017، هاجمت الجماعة حافلة تقل أقباطًا مصريين، فتاريخ الجماعة الإرهابية مليء بالأحداث المثيرة للجدل والجرائم التي أثرت بشكل كبير على الساحة السياسية والاجتماعية.

وأكد القطامى، أن أنصار الجماعة الرهابية لن يكفوا عن نشاطهم الشيطاني، ولن يتركوا أزمة أو حدث إقليمي أو محلي دون محاولة لنشر أكاذيبهم وإدعاءاتهم المضللة، لا إلى أن انصاء الجماعة الإرهابية يخلقون روايات مفبركة لمحاولة بث سمومهم من أجل تفكيك وحدة الوطن وإرباك المشهد الداخلي وتهيئة بيئة مضطربة تخدم أجندات مشبوهة مدعومة من جهات خارجية.