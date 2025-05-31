وزير الخارجية السوري: الدعم السعودي جاء في وقت يحتاجه السوريون

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "التعاون الاستثماري مع السعودية سيخلق فرص عمل للسوريين"، مبيناً أن الدعم السعودي جاء في وقت يحتاجه السوريون.

وأضاف: "سوريا تركز في الوقت الراهن بشكل خاص على تمكين الشباب، كما أن رؤيتنا مشتركة مع السعودية، لقد ناقشنا العديد من الملفات مع الوفد السعودي"، نشكر السعودية وقيادتها ومؤسساتها على دعمها لسوريا" مثمناً في الوقت ذاته الدعم السعودي لرفع العقوبات عن سوريا.

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تدخل إلى مرحلة قوية في التعاون مع السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بدأت استثمار رفع العقوبات بتوفير الخدمات للمواطنين.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وصل برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، طبقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السعودية.