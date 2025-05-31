الرئيس السوري ووزير الخارجية يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق له.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لفخامته والشعب السوري الشقيق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

وأقام الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية والوفد المرافق له.