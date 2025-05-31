الرئيس عون اتصل برئيس الإمارات وشكره على إيفاده بعثة رسمية للاطلاع على حاجات لبنان

أجرى رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ اتصالًا هاتفيًّا برئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​، شكره خلاله على "إيفاده بعثة رسميّة من دولة الإمارات برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتّنافسيّة والتّبادل المعرفي عبدالله ناصر لوتاه، للاطّلاع على حاجات ​الدولة اللبنانية​ وأولويّاتها، وأتت هذه البعثة ترجمةً لنتائج القمّة اللّبنانيّة- الإماراتيّة الّتي عُقدت في أبوظبي قبل شهر".

وأكّد الرّئيس عون أنّ "إيفاد هذه البعثة عكس الاهتمام الكبير الّذي أبداه بن زايد في دعم لبنان، ما يؤكّد مرّةً جديدةً عمق العلاقات الأخويّة بين الدّولتَين والشّعبَين الشّقيقَين"، معربًا عن أمله في أن "تشكّل النّتائج الّتي عادت بها البعثة الإماراتيّة، قاعدةً واضحةً لحاجات لبنان وللتّعاون بين البلدين مستقبلًا".