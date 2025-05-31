الرافعي: لإنشاء حظائر المواشي بحرم مسلخ طرابلس حصرًا للقيام بذبح لحوم الأضاحي وتوضيبها

وجّهت محافظ الشّمال بالإنابة ​إيمان الرافعي​، في إطار التّحضيرات لاستقبال ​عيد الأضحى​، كتابًا إلى قائد منطقة الشّمال الإقليميّة، طلبت فيه الإيعاز لمن يلزم لإبلاغ أصحاب الملاحم وجوب الالتزام بإنشاء حظائر المواشي في حرم مسلخ ​طرابلس​ حصرًا؛ لإتمام عمليّة الذّبح والتّوضيب للحوم الأضاحي في المسلخ.

وجاء في نصّ الكتاب: "عطفًا على الكتاب الوارد من دار الفتوى في طرابلس والشّمال ونقابة المهندسين، وبالتّنسيق مع بلديّتَي طرابلس والميناء وتحت إشراف اتحاد بلديّات الفيحاء، للتّفضّل بالاطّلاع والإيعاز لمن يلزم إبلاغ أصحاب الملاحم وجوب الالتزام بإنشاء حظائر المواشي في حرم مسلخ طرابلس حصرًا (دون ترتب أي أعباء ماليّة)، وإتمام عمليّة الذّبح والتّوضيب للحوم الأضاحي في المسلخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظًا على النّظافة العامّة والبيئة المحيطة وخاصّةً في الشّوارع العامّة والأحياء السّكنيّة، وبالتّنسيق مع شرطة بلديّتَي طرابلس والميناء؛ وتأمين المؤازرة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللّازمة في حال المخالفة والإفادة.

للاستعلام التّواصل عبر الأرقام التّالية: طبيب المسلخ محمود الكردي 71842610، المراقب الصحي حسام رضوان 03080175.

تجدر الإشارة إلى أنّ المسلخ أصبح جاهزًا للعمل بشكل موقّت، بعد أن بادرت دار الفتوى ونقابة المهندسين إلى تأهيله، تمهيدًا لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بصورة موقّتة، وقد وُجه كتاب مشترك في هذا السّياق إلى بلديّة طرابلس، تضمّن دعوةً لاتخاذ الإجراءات اللّازمة لإلزام أصحاب الملاحم بالتّقيّد بهذا القرار؛ وذلك بالتّعاون مع عناصر قوى الأمن الدّاخلي وشرطة البلديّة".