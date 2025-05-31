شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: جماعة الإخوان سعت للتغلغل بمؤسسات الدولة تحت ستار الدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928، سعت إلى التغلغل في مؤسسات الدولة تحت ستار الدين، لكنها في جوهرها جماعة سياسية تسعى للسلطة، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار الوطن ووحدة الدولة.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أنه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ظهرت بوضوح نوايا الجماعة عندما خططت لمحاولة اغتياله عام 1954، مما كشف الوجه الحقيقي لها كتنظيم يسعى لإسقاط الدولة من الداخل. ومنذ ذلك الحين، استمرت الدولة المصرية في مواجهة هذا التنظيم الذي لا يتوانى عن استخدام العنف والخداع لتحقيق أهدافه.

واستطرد حديثه قائلا، إن الجماعة اعتمدت على الخلايا النائمة، التي تنتظر اللحظة المناسبة لضرب مؤسسات الدولة من الداخل، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام الموجهة، الشائعات الممنهجة، الحرب النفسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحالفات المشبوهة مع قوى خارجية، كل ذلك بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

وأشار إلى أنه لم تتوقف محاولاتهم حتى بعد أن رفضهم الشعب في ثورة 30 يونيو 2013، حيث استمرت محاولات التسلل والتخريب، لكن وعي الشعب المصري ويقظة مؤسسات الدولة كانت دائمًا بالمرصاد لهم، مشددا على أنه في النهاية، ستظل مصر قوية بشعبها وجيشها وقيادتها، قادرة على التصدي لكل من يحاول النيل منها أو هدم مؤسساتها.