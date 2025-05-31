شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للعدل والمساواة: الإخوان سعوا لتدمير مصر وسجلهم حافل بالدم والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد السيد علي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، عن سلسلة الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أنهم "أعداء الوطن والمواطنين".

وقال السيد علي: "لا يمكن أن ننسى ما فعلته جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم القصيرة، حيث حولوا مصر إلى ساحة للفوضى والعنف، وسجلهم الأسود يشهد بتورطهم في أعمال إرهابية، بدءًا من اعتصامي رابعة والنهضة، ومرورًا بتفجيرات الكنائس والمنشآت الأمنية، وصولًا إلى التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقضائية."

وأضاف خالد السيد علي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة،: "لقد استخدموا العنف كأداة للسيطرة، ودعموا الجماعات المسلحة في سيناء، وساهموا في تصدير الإرهاب إلى الداخل المصري، كل ذلك بهدف إضعاف الدولة وإسقاط مؤسساتها."

وأشار رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إلى أن الجماعة لا تزال تعمل من الخارج بدعم من دول وأطراف معادية، بهدف زعزعة الاستقرار، قائلًا: "هناك وثائق وتسجيلات تثبت تورط قيادات الإخوان في تمويل عمليات إرهابية وتجنيد عناصرهم لضرب أمن مصر."

واختتم تصريحه قائلًا:"مصر اليوم أقوى من كل محاولاتهم اليائسة، والشعب المصري يعرف أعداءه جيدًا، ولن نسمح لهم بالعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى."

وذكر أن جماعة الإخوان قد أدرجتها مصر والعديد من الدول على قوائم الإرهاب، بعد ثبوت تورطها في عمليات دموية وتخريبية ضد الدولة والمصريين.