شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل توزيع لحوم الأضاحي بإجمالي 250 ألف كيلو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودها في توزيع لحوم العيد، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث بدأت التوزيع منذ نحو شهر، وتم حتى الآن توزيع كميات كبيرة من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، بإجمالي مستهدف يصل إلى 250 ألف كيلو.

وفي أجواء روحانية مميزة تملؤها تكبيرات وتهليلات العيد، يستمر العمل اليومي في مقرات المؤسسة وفروعها بالجيزة وأرض اللواء وغيرها من المحافظات، حيث يتوافد المستحقون منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على “لحوم العيد”

تُنتقى الأضاحي من أجود سلالات الأبقار البلدي ذات الأوزان المتوسطة، ويتم الذبح والتعبئة والتغليف وفق أعلى معايير الجودة الصحية، وبشكل منتظم على مدار 24 ساعة لضمان سلامة اللحوم وجودتها حتى تصل إلى مستحقيها.

ويشارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين وأعضاء المؤسسة الذين يبذلون جهدًا متواصلاً منذ أشهر دون اجازات او راحة ، وذلك بتوجيهات مباشرة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث يتم التشديد على حسن استقبال المواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير أجواء من البهجة خلال التوزيع.



توزيع الاضاحى

مؤسسة أبو العينين