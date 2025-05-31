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أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل توزيع لحوم الأضاحي بإجمالي 250 ألف كيلو

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  • أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل توزيع لحوم الأضاحي بإجمالي 250 ألف كيلو 1/3
  • أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل توزيع لحوم الأضاحي بإجمالي 250 ألف كيلو 2/3
  • أبو العينين عضو التحالف الوطني تواصل توزيع لحوم الأضاحي بإجمالي 250 ألف كيلو 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 31 مايو 2025 04:55 م

تواصل مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودها في توزيع لحوم العيد، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث بدأت التوزيع منذ نحو شهر، وتم حتى الآن توزيع كميات كبيرة من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، بإجمالي مستهدف يصل إلى 250 ألف كيلو.

وفي أجواء روحانية مميزة تملؤها تكبيرات وتهليلات العيد، يستمر العمل اليومي في مقرات المؤسسة وفروعها بالجيزة وأرض اللواء وغيرها من المحافظات، حيث يتوافد المستحقون منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على “لحوم العيد”

تُنتقى الأضاحي من أجود سلالات الأبقار البلدي ذات الأوزان المتوسطة، ويتم الذبح والتعبئة والتغليف وفق أعلى معايير الجودة الصحية، وبشكل منتظم على مدار 24 ساعة لضمان سلامة اللحوم وجودتها حتى تصل إلى مستحقيها.

ويشارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين وأعضاء المؤسسة الذين يبذلون جهدًا متواصلاً منذ أشهر دون اجازات او راحة ، وذلك بتوجيهات مباشرة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وسمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث يتم التشديد على حسن استقبال المواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير أجواء من البهجة خلال التوزيع.

تحالف وطنى
توزيع الاضاحى
تحالف زز

مؤسسة أبو العينين

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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