شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الإعلاميين.. انطلاق إذاعة المسلسلات دراما إف إم وقنوات مصر 21 وبيراميدز تي في والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام انطلاق إذاعة المسلسلات دراما إف إم، كما تم إطلاق القنوات الرقمية التابعة للتليفزيون المصري مصر 21 وبيراميدز تي في، وذلك بمناسبة ذكري عيد الإعلاميين اليوم، والذي يوافق عيد تأسيس الإذاعة المصرية في 31 مايو قبل 91 عاماً.

وسيتم إقامة احتفال لتكريم كبار الإعلاميين عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك بمبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.

يذكر أن التليفزيون المصري قد احتفل اليوم بعيد الإعلاميين بمشاركة فريدة الزمر وسلمي الشماع وجمال الشاعر وإبراهيم الكرداني ونخبة من كبار نجوم ماسبيرو وشباب الإعلاميين.