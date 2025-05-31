شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تمارس جرائمها ضد الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا تورطها في سلسلة من الجرائم والأنشطة الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن الدولة المصرية.

وأكد مطر، أن جماعة الإخوان لم تتعظ من الدرس، وما زالت تواصل ممارساتها الإجرامية والتخريبية، مستخدمة أساليب الغدر والخيانة ضد الوطن ومؤسساته.

وقال: "جماعة الإخوان هي العدو الأول للأمن القومي المصري، وقد أثبتت الأحداث أنهم لا يؤمنون بالدولة ولا بالمواطنة، بل يعملون لصالح أجندات خارجية تهدف إلى تفكيك مصر وإضعافها"

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن الجماعة تتورط في دعم العنف والتطرف، وتوظف شبكاتها في التمويل والتجنيد لضرب مقدرات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قد نجحت في كشف مخططاتهم الخبيثة وإفشال العديد من العمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لها.

واختتم مطر تصريحه بالتشديد على ضرورة مواصلة الحرب الشرسة ضد الإرهاب والفكر المتطرف، داعيًا كل أجهزة الدولة والمصريين إلى التوحد في وجه هذه الجماعة الإرهابية التي لا تريد لمصر إلا الدمار والفوضى.