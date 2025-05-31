وزير الخارجية: ولي العهد وجه بتقديم الدعم والإسناد إلى سوريا

على وقع زيارته الرسمية إلى سوريا، رفقة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وجه بتقديم أشكال الدعم والإسناد لسوريا كافة، مبيناً أن السوريين أمامهم فرصة لبناء وطنهم، والسعودية ستدعمهم في تحقيق ذلك.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية تحرص على سيادة سوريا واستقلالها، وستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا"، وأضاف: "جهودنا لرفع العقوبات عن سوريا هو تأكيد على أواصر الأخوة".

وكشف الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ستقدم دعماً مشتركاً مع قطر للعاملين في القطاع العام في سوريا، مثمناً في الوقت ذاته رفع العقوبات عن سوريا، موضحاً في الإطار ذاته أن السعودية تريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية.

وأكد وزير الخارجية الذي يزور دمشق في زيارة رسمية بأن الرياض مهتمة بتعزيز الشراكة مع دمشق وترسيخ الاستقرار، موضحاً في سياق مؤتمر صحافي أنه استعرض مع الرئيس السوري أحمد الشرع فرص تعزيز التعاون.

ووصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، طبقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السعودية.