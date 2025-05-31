"الجزيرة": مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية

أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأن "مستوطنين يعتدون على فلسطينيين بمنطقة ​الطفوف​ في ​بلدة سعير​ شمال ​الخليل​ ب​الضفة الغربية​".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الجزيرة بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين من بلدة عنبتا شرقي طولكرم.

وتتواصل عمليات الاقتحام في مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل شبه يومي، وسط تنديد فلسطيني بالتصعيد العسكري المتواصل وسياسة الاعتقالات الجماعية.