مقتل أكثر من 150 شخصًا وتدمير 265 منزلًا حصيلة الفيضانات في نيجيريا

كشف المتحدّث باسم وكالة إدارة الطّوارئ في ولاية النيجر في وسط ​نيجيريا​ إبراهيم أودو الحسيني، عن ارتفاع حصيلة الفيضانات الّتي ضربت بلدة موكوا في وسط نيجيريا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أكثر من 150 قتيلًا.

وأشار إلى أنّ الفيضانات تسبّبت بنزوح أكثر من 3000 شخص، وتدمير 265 منزلًا بالكامل، وجرف جسرين، محذّرًا من احتمال ارتفاع عدد الضّحايا مع جرف نهر النيجر القوي لجثث القتلى.

وأكّد الرّئيس النيجيري بولا تينوبو، أنّ عمليّات البحث والإنقاذ جارية، وأنّ قوّات الأمن تقدّم المساعدة في الاستجابة للكارثة، لافتًا إلى أنّه "يتمّ نشر مواد الإغاثة ومساعدات الإيواء الموقّتة دون تأخير" في موكوا، الّتي انهمرت عليها أمطار غزيرة في وقت متأخّر الأربعاء وحتّى صباح الخميس الماضي.