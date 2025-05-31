ترامب للطلاب الصينيين في الولايات المتحدة: ستسير الأمور على ما يرام

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أنني "أريد أن أطمأن الطلاب الصينيين في البلاد الى أنّهم سيكونون بخير، وستسير الأمور على ما يرام".
وأضاف "نريد فقط التحقّق من طلّابنا كلّ على حدة. وهذا ينطبق على جميع الكليات".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تعهّد وزير الخارجية ماركو روبيو أن تلغي واشنطن "بكثافة" تأشيرات الطلاب من الصين التي لطالما كانت المصدر الأول للطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتجاوزها الهند مؤخرا.
وتخوض إدارة ترامب مواجهة مع الأوساط الأكاديمية، وبشكل خاص مع جامعة هارفرد التي طلبت منها تقديم قائمة بعدد من الطلاب الذين تدرس الحكومة أوضاعهم، الأمر الذي رفضت الجامعة القيام به.
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