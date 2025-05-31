تحالف "أوبك بلاس" أعلن زيادة كبيرة في انتاج النفط خلال تموز

أعلنت ​السعودية​ و​روسيا​ وست دول أخرى أعضاء في ​أوبك بلاس​ عن "زيادة كبيرة في إنتاج ​النفط​ الخام لشهر تموز".

وأوضح البيان أن "الدول سترفع الانتاج بنحو 411 ألف برميل اضافي يوميا، متجاوزة بذلك الزيادات السابقة.

وكانت أوبك بلاس وافقت في السنوات الأخيرة على تخفيضات يومية قدرها 2,2 مليون برميل بهدف رفع الأسعار. ولكن في أوائل عام 2025، قررت الدول في تحالف أوبك بلاس زيادة الإنتاج تدريجيا ثم بدأت في تسريع وتيرة الزيادة.

أدت هذه الخطوات إلى انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 60 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.