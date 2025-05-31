بساط حذّر التجار وأصحاب المولدات من رفع الأسعار بشكل عشوائي: أي مخالفة ستُواجَه بحزم

أعلن وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر بساط​، أنّ "في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر بساط جميع التّجار والمورّدين وأصحاب ​المولدات الكهربائية​ الخاصّة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرّر".

وأكّد في بيان، أنّ "أي مخالفة في هذا السّياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم"، مشدّدًا على أنّ "​مديرية حماية المستهلك​ ستكثّف حملاتها الرّقابيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص، مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونيّة بحقّهم".

وأشار بساط إلى أنّ "حرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير اللّبنانيّين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرّسمي عبر الرّابط التالي: https://apps.apple.com/app/id6483808579… وذلك لتقديم الشّكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات الّتي تقوم بها الوزارة؛ بما يضمن الشّفافيّة والمحاسبة".

ولفت إلى أنّ "​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ستظلّ في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشّرائيّة، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تُخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين".