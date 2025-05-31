كرامي استقبل ناصر ورئيس بلدية الميناء وأشرف على انطلاق مشروع تزفيت أحياء طرابلس

استقبل رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​ في دارته في ​طرابلس​، النّائب ​حيدر ناصر​، وتمّ التّداول بشتّى الشّؤون على السّاحة اللّبنانيّة. واستذكر ناصر رئيس الحكومة الرّاحل رشيد كرامي، متحدّثًا عن خصاله ومزاياه، ومعربا عن مواساته لكرامي "في هذه المناسبة الحزينة على مستوى الوطن".

والتقى كرامي أيضًا رئيس بلديّة الميناء المنتخب عبدالله كبارة، برفقة عضو المجلس البلدي زياد خضر. وجرى التّداول في قضايا إنمائيّة ومعيشيّة، إضافةً إلى تأكيد المجتمعين أهميّة "تفعيل العمل البلدي والتّنسيق الدّائم بين الجميع والجهات المعنيّة، بما يصبّ في مصلحة النّاس ويواكب حاجاتهم اليوميّة".

وأكد كرامي أنّ "التّواصل مع النّاس والاستماع لهمومهم باقٍ في صلب نهجه السّياسي والوطني"، مشيدًا بانتخاب كبارة، ومعربًا عن أمله في أن تشهد الميناء "ورشة عمل بلديّة جدّيّة في المرحلة المقبلة، ترتكز على الشّفافيّة والتّعاون بين كل المخلصين".

من جهته، أعلن كبّارة "انفتاح بلديّة الميناء على كل القوى والفاعليّات لما فيه خير المدينة وأهلها"، مشدّدًا على أنّ العمل البلدي هو "عمل تشاركي، يتطلّب تضافر الجهود لاجتراح الحلول ومواجهة التحدّيات".

على صعيد آخر، أشرف كرامي على انطلاق مشروع تزفيت أحياء مدينة طرابلس.

ويشمل المشروع أحياء القبة، التبانة، باب الرمل، أبو سمرا، الميناء، المنكوبين، جبل محسن، راسمسقا، وضهرالعين وجميع مناطق طرابلس، وقد بدأت الأعمال فعليًّا من منطقة البداوي، في حضور رئيس بلديّة البداوي حسن غمراوي، على أن تُستكمل تباعًا في باقي المناطق المدرَجة ضمن الخطّة.

وأكّد كرامي خلال جولته الميدانيّة، أنّ "هذا المشروع يأتي في سياق الالتزام بخدمة أهل طرابلس وتلبية حاجاتهم اليوميّة"، مشدّدًا على أنّ "العمل مستمر لتأمين المزيد من المشاريع التّنمويّة الّتي تخفّف عن المواطنين أعباء الإهمال المزمن".