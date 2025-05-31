وزير الاقتصاد أعطى توجيهاته للإبقاء على السعر والوزن المعتمدَين لربطة الخبز

أعطى وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر بساط​، "حرصًا منه على ​الأمن الغذائي​ للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، وفي ظل الارتفاع المستجد في أسعار المحروقات، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز".

وأشار إلى أنّ "سرور قد أبدى تعاونًا مشكورًا بعدم وضع اي زيادة في سعر ربطة الخبز"، لافتًا إلى أنّ "هذا وستواصل وزارة الاقتصاد والتجارة الجهود اللازمة لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية كافة".