شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابتي الفيوم وبني سويف والان مع تفاصيل الخبر

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي الفيوم وبني سويف، وذلك بمقر نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، سعيا للتخفيف عليهم.

وخلال جلسة حلف اليمين، قدم النقيب العام، العديد من النصائح لشباب المحامين التي تساعدهم في بداية مشوارهم المهني وحياتهم العملية، حيث أكد على أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة المحامي، حيث ينضم إلى "قلعة الحريات".

وشدد على أهمية أن يتحلي المحامي بحسن الخلق والمظهر، وأن يؤدي مهنته بشرف وأمانة، وأن يفتخر المحامي ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملائه ويقدر الآخرين، وأن يؤدي وظيفته في حدود المرسوم له، ولا ينبغي له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنا من الآخرين فمن صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش، والمحامي يجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته.

وأشار نقيب المحامين إلى أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تتطلب ثقافة عامة واسعة، داعيًا الأعضاء الجدد إلى قراءة قانون المحاماة وفهمه جيدًا، والالتحاق بمكاتب المحامين للتدريب العملي.

حضر جلسة الحلف عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، و ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي بني سويف.



