شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن بدء تنفيذ مسح ميداني عاجل في عدد من المناطق الأكثر تضررا، وبالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية التي شكلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار استجابتها الفورية لتداعيات العاصفة الجوية التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية.

وتعمل فرق المؤسسة الميدانية منذ صباح اليوم على رصد الحالات الإنسانية الطارئة، وجمع بيانات دقيقة وشاملة حول الأضرار التي لحقت بالأسر، تمهيدًا لتقديم التدخلات العاجلة سواء في مجالات الإغاثة الغذائية أو الخدمات الصحية والدعم السكني المؤقت.

وتؤكد "حياة كريمة التزامها الكامل بالتنسيق مع أجهزة الدولة وشركاء التحالف الوطني، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخلات. وتخفيف المعاناة عن المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيئ.

وتتابع المؤسسة أعمالها الميدانية على مدار الساعة، مع التأكيد على أن جهود الدعم ستتواصل وتتوسع خلال الساعات القادمة بناءً على النتائج التي يتم رفعها تباعا من الفرق المنتشرة على الأرض.